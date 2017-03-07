Минздрав одобрил "налог на здоровье" для табачных изделий

Минздрав поддерживает введение «налога на здоровье», который может составить не меньше 70% от прибыли табачных компаний. Ранее такое предложение выдвигал Координационный совет по защите граждан РФ от алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате (ОП). Новый сбор может приносить в казну 30 млрд рублей в год.О том, что Минздрав в целом поддерживает введение «налога на здоровье», говорится в письме за подписью заместителя главы ведомства Дмитрия Костенникова председателю координационного совета при ОП Султану Хамзаеву (копия письма есть в распоряжении «Известий»). Ранее Хамзаев предложил предусмотреть введение нового сбора в рамках концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, за разработку которой отвечает Минздрав.— В свою очередь, правительство Российской Федерации возьмет на себя обязательства тратить перечисленные средства табачных компаний на пропаганду спорта и здорового образа жизни среди населения страны, — предполагал Султан Хамзаев.Дмитрий Костенников в ответном письме уточняет, что уполномоченным регулятором в сфере налогообложения остается Минфин. Из документа следует, что Минздрав рассматривал идею о «налоге на здоровье» по поручению правительства — в бумаге присутствует ссылка на соответствующее письмо из аппарата кабмина.В пресс-службе Минздрава не смогли уточнить, обсуждается ли идея с коллегами из Минфина. Представитель Минфина сказал, что в ведомство предложения о введении «налога на здоровье» не поступали.Ранее сам Минздрав в проекте антитабачной концепции предлагал ввести «экологический налог» на сигареты с 2018 года. Механизм его исчисления не уточнялся, однако идею, как уже сообщали «Известия», не поддержал Минфин наряду с другими новациями, увеличивающими нагрузку на производителей табачных изделий. К проекту концепции имелись замечания и у других ведомств, Минздрав сейчас занимается доработкой документа.Менеджер по коммуникациям Imperial Tobacco Анна Коврыга заметила, что «необходимость внедрения предлагаемой инициативы не является очевидной».— Для табачной отрасли уже существует специальный инструмент, в рамках которого решаются все специфические взаимоотношения между производителем табачной продукции и государством — это акцизный налог. Правительством РФ в 2016 году были утверждены «Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Текст данного официального документа не содержит подобных предложений, — заметила Коврыга.Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко считает, что «предлагаемая мера едва ли будет способствовать снижению доли курящего населения», и назвал меру «дискриминационным подходом к налогообложению легальной отрасли».Представитель JTI заметил, что «увеличение налоговой нагрузки на компании отдельно взятой индустрии может подорвать стабильность налоговых поступлений» и «стать тревожным сигналом для других инвесторов, заинтересованных в устойчивой и предсказуемой налоговой системе». Табачные акцизы, уточнили в JTI, обеспечивают 3,6% доходов федерального бюджета.В других табачных компаниях и отраслевой ассоциации «Табакпром» от комментариев воздержались.Аналитик табачного рынка Вадим Желнин назвал нелогичным введение нового налога на производителей сигарет при том, что брать «плату за вредность» уже можно с помощью акциза.— По сути, это и есть спецналог для продукции, которая считается вредной. Проще не придумывать новых схем, а регулировать сборы в рамках акциза. И здесь вопрос регулирования сводится к тому, как максимально обложить продукцию налогом, но при этом сохранить легальный рынок, — сказал Желнин.При этом аналитик отметил, что сейчас нелегальной продукции на российском табачном рынке не больше 5%.— А в странах Восточной Европы, где акцизы слишком высоки и в разы превышают российские, до 50% нелегальной продукции, — заметил Желнин.Аналитик предположил, что идея о введении «налога на здоровье» будет заблокирована финансовым блоком правительства из-за возможных сложностей со сбором налога и ростом доли контрафактных сигарет на рынке.Отметим, в 2016 году российскими налоговиками был мобилизован акциз с производителей табачной продукции в сумме 466,9 млрд рублей, что на 28% больше, чем в 2015 году (379,1 млрд рублей).По данным Nielsen, по итогам прошлого года в топ-5 игроков на российском рынке сигарет входят Japan Tobacco Inc. с долей в 32% в натуральном выражении, Philip Morris International (27%), British American Tabacco (23%), «Донской табак» (8%) и Imperial Tobacco (6%). Соответственно именно по ним «ударит» новый налог в случае его введения. По данным базы «Спарк», в 2015 году прибыль до налогообложения JTI в России (ООО «Дж.Т.И. Россия») составила 18,5 млрд рублей, PMI (ООО «Филип Моррис сейлз энд маркетинг») — почти 2 млрд рублей, BAT (АО «МУМТ») — 18,5 млрд рублей, «Донского табака» — 0,5 млрд рублей, ITG (ООО «Империал Тобакко продажа и маркетинг») — 4 млрд рублей. Соответственно введение 70-процентного налога на прибыль этих компаний может принести казне порядка 30 млрд рублей. Для сравнения: бюджетные ассигнования на программу «Развитие здравоохранения» в прошлом году составили 262 млрд рублей.