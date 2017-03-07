Принудительное кормление ребенка провоцирует набор лишнего веса в будущем

Кормление детей по четкому графику, которое чаще всего практикуется мамами, в будущем может стать причиной лишнего веса у ребенка, считают австралийские педиатры.В ходе исследования ученые установили, что мамы, доверяющие малышам самим определять, когда и в каких количествах принимать пищу, в результате помогают приобщиться к здоровому питанию, а не наносят вред здоровью. Специалисты выступили категорически против принудительных методов кормления, а вот кормление с целью успокоить малыша приветствуют, если при этом не нарушается их аппетит.Эксперты пришли к выводу, что способность регулировать количество нужной пищи у человека является врожденной, а принуждение к еде с детства формирует у людей неправильное пищевое поведение.