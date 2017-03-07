Принудительное кормление ребенка провоцирует набор лишнего веса в будущем
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В ходе исследования ученые установили, что мамы, доверяющие малышам самим определять, когда и в каких количествах принимать пищу, в результате помогают приобщиться к здоровому питанию, а не наносят вред здоровью. Специалисты выступили категорически против принудительных методов кормления, а вот кормление с целью успокоить малыша приветствуют, если при этом не нарушается их аппетит.
Эксперты пришли к выводу, что способность регулировать количество нужной пищи у человека является врожденной, а принуждение к еде с детства формирует у людей неправильное пищевое поведение.
СМИ2
LentaInform
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