Чтение книг помогает людям справиться с хронической болью
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По мнению учёных, чтение книг может помочь людям, страдающим от хронической боли, на время забыть о своём недуге благодаря тому, что этот процесс вызывает счастливые воспоминания.
Ливерпульские исследователи оценили влияние чтения на различные группы людей, страдающих от хронических болей. Первыми были участники совместного чтения, вторые — пациенты, проходящие когнитивную психотерапию. Поясним, что под фразой «совместное чтение» подразумеваются еженедельные встречи группы людей (от двух до 12 человек), которые читают различную литературу вслух – романы, рассказы или стихи – и затем обсуждают её.
Оказалось, что совместное чтение помогало людям «воскрешать» положительные воспоминания из того периода, когда у них ещё не было хронических болей.
Процесс чтения стимулирует мозг отправлять новые «свободные от боли» сигналы к другим частям организма пациента, объясняют авторы работы.
Во второй же группе для облегчения состояния люди рассказывали личные истории о том, как они живут и борются с хронической болью.
Автор исследования доктор Джози Биллингтон (Josie Billington) говорит: «Наше исследование показывает, что совместное чтение может стать хорошей альтернативой когнитивной психотерапии».
Примечательно, что исследование также выявило, что люди без высшего образования чаще прочих страдают от хронических болей.
Статья о том, как чтение может избавить на время от хронической боли, опубликована в научном издании BMJ Journal for Medical Humanities.
Добавим, что чтение книг в пожилом возрасте продлевает жизнь. Также ранее сообщалось, что чтение электронных книг с подсветкой негативно влияет на сон.
Кстати, не хуже лекарств хроническую боль облегчает и зелёный свет. В этом также поможет и вещество из перца чили.
СМИ2
Listis
LentaInform
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