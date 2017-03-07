Чтение книг помогает людям справиться с хронической болью

Исследователи из Ливерпульского университета выяснили удивительный факт: чтение может помочь облегчить страдания от хронической боли, которая сегодня наблюдается у сотен миллионов людей во всём мире. Регулярное чтение книг оказывает такое же действие на мозг человека, что и популярная сегодня когнитивная психотерапия, говорят специалисты. Последнюю довольно часто используют при лечении, например, депрессии и тревожного расстройства.По мнению учёных, чтение книг может помочь людям, страдающим от хронической боли, на время забыть о своём недуге благодаря тому, что этот процесс вызывает счастливые воспоминания.Ливерпульские исследователи оценили влияние чтения на различные группы людей, страдающих от хронических болей. Первыми были участники совместного чтения, вторые — пациенты, проходящие когнитивную психотерапию. Поясним, что под фразой «совместное чтение» подразумеваются еженедельные встречи группы людей (от двух до 12 человек), которые читают различную литературу вслух – романы, рассказы или стихи – и затем обсуждают её.Оказалось, что совместное чтение помогало людям «воскрешать» положительные воспоминания из того периода, когда у них ещё не было хронических болей.Процесс чтения стимулирует мозг отправлять новые «свободные от боли» сигналы к другим частям организма пациента, объясняют авторы работы.Во второй же группе для облегчения состояния люди рассказывали личные истории о том, как они живут и борются с хронической болью.Автор исследования доктор Джози Биллингтон (Josie Billington) говорит: «Наше исследование показывает, что совместное чтение может стать хорошей альтернативой когнитивной психотерапии».Примечательно, что исследование также выявило, что люди без высшего образования чаще прочих страдают от хронических болей.Статья о том, как чтение может избавить на время от хронической боли, опубликована в научном издании BMJ Journal for Medical Humanities.Добавим, что чтение книг в пожилом возрасте продлевает жизнь. Также ранее сообщалось, что чтение электронных книг с подсветкой негативно влияет на сон.Кстати, не хуже лекарств хроническую боль облегчает и зелёный свет. В этом также поможет и вещество из перца чили.