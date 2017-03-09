Найден восемнадцатый ген, мутация по которому обусловливает развитие наследственной слепоты

Исследователи из Массачусетской глазной больницы в сотрудничестве с Детской больницей Филадельфии и Медицинским факультетом Чикагского университета выделили ген, вызывающий распространенную форму врожденного амавроза Лебера, относительно редкого наследственного заболевания, которое полностью лишает человека зрения с раннего детства.Новый ген назван NMNAT1, это восемнадцатый из генов, мутации по которым определяют врожденный амавроз Лебера. Локализован он в том же локусе на хромосоме 1 (1р36), что и несколько других связанных с этим заболеванием генов.Статья об открытии опубликована в Nature Genetics.Для выявления гена NMNAT1 ученые провели полное секвенирование кодирующих участков ДНК (в отличие от полногеномного секвенирования это называется полноэкзомным секвенированием) двух детей одной родительской пары, у которых был диагностирован врожденный амавроз Лебера, но не было обнаружено ни одной из 17 ранее известных связанных с этим заболеванием мутаций. "Благодаря полноэкзомному секвенированию мы обнаружили мутацию в гене, ассоциация которого с врожденным амаврозом Лебера оказалась неожиданностью для всех", - говорит руководитель исследования Эрик Пирс (Eric Pierce)."Тогда как большинство известных мутаций, обусловливающих амавроз Лебера, вызывают дисфункцию белков, обеспечивающих светочувствительность клеток сетчатки, NMNAT1 стал первым метаболическим геном, имеющим отношение к этому заболеванию", - отмечает соавтор Пирса Марни Фальк (Marni Falk) из Филадельфии.Обнаружив мутацию NMNAT1 в одной семье, ученые стали искать ее у других больных с врожденным амаврозом Лебера. Скрининг 284 неродственных пациентов в США, Англии, Индии и Франции выявил 13 человек с такой же мутацией. В сотрудничестве с биохимиками из Университета Пенсильвании авторы установили, что мутация NMNAT1 снижает способность белка NMNAT производить никотинамидадениндинуклеотид (NAD+), кофермент, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях, которые являются ключевыми в энергетическом обмене.Недавно были проведены успешные эксперименты по генной терапии больных с врожденным амаврозом Лебера путем введения им препарата одного из ранее открытых ассоциированных с заболеванием генов. Открытие нового гена, имеющего отношение к этой форме врожденной слепоты и вовлеченного в универсальный процесс энергетического обмена, позволяет авторам надеяться на разработку методов генной терапии с использованием препаратов нормального гена NMNAT.