Обезжиренные молочные продукты не приносят пользы
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Последнее исследование, проведенное Исследовательским раковым центром Фреда Хатчинсона, свидетельствует о том, что жир в молочных продуктах не связан с ожирением и прочими проблемами. 11 из 16 международных изысканий подтвердили: высокий процент жирности, наоборот, был сопряжен с низкой концентрацией жира в организме и меньшим набором веса.
Правда, пока специалисты не спешат переписывать официальные директивы. Примечательно: в прошлом году Екатерина Маслова из Гарвардской школы общественного здоровья установила, что беременные женщины, отдающие предпочтение йогурту с низким процентным содержанием жира, могут навредить ребенку. По ее словам подобный рацион повышает вероятность развития астмы и аллергического ринита.
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