Обезжиренные молочные продукты не приносят пользы

Принято считать, что насыщенный жир в продуктах питания провоцирует набор веса, увеличивает риск диабета 2 типа, болезней сердца. Поэтому в последнее время многие стали переходить на обезжиренные молочные продукты или продукты с низким содержанием жира. Но эксперты, тем временем, говорят о том, что такие продукты не очень и полезны.Последнее исследование, проведенное Исследовательским раковым центром Фреда Хатчинсона, свидетельствует о том, что жир в молочных продуктах не связан с ожирением и прочими проблемами. 11 из 16 международных изысканий подтвердили: высокий процент жирности, наоборот, был сопряжен с низкой концентрацией жира в организме и меньшим набором веса.Правда, пока специалисты не спешат переписывать официальные директивы. Примечательно: в прошлом году Екатерина Маслова из Гарвардской школы общественного здоровья установила, что беременные женщины, отдающие предпочтение йогурту с низким процентным содержанием жира, могут навредить ребенку. По ее словам подобный рацион повышает вероятность развития астмы и аллергического ринита.