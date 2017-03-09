Хлам в доме негативно сказывается на здоровье мозга

Различный хлам в доме или квартире является источником психических заболеваний, считают специалисты Американского центра Психических расстройств.Ученые утверждают, что в накопленном хламе скапливается пыль и размножаются бактерии, что подрывает человеческое здоровье в целом. Специалисты изучили работу мозга людей, склонных к накопительству. Оказалось, что в работе их мозга четко видны нарушения. Их мозг находится в максимальном напряжении в той части, которая отвечает за когнитивные (познавательные) процессы.Эксперты пояснили, что чаще всего причиной, по которой люди не хотят расставаться со старыми вещами, является привязанность к личным вещам, а не просто неорганизованность хозяина. Конечно, это не является медицинским диагнозом, но отравляет жизнь, считают исследователи. А вот генеральная уборка, практически буквально, по словам психиатров, помогает очистить свою голову.?