Стрессы на работе активизируют процессы старения организма

В рамках нового исследования, организованного недавно группой финских ученых было установлено, что тяжелые виды работ с большим количеством стрессов в значительной степени ускоряют процессы старения организма. Их исследование было проведено на генетическом уровне.Ученые сравнивали длину частей ДНК, так называемых теломеров – концевым участкам хромосом, выполняющих в нашем организме исключительно защитную функцию. С возрастом длина теломеров уменьшается, и когда этот параметр достигает критически малых величин, наступает апоптоз – запрограммированная смерть клетки. В ином случае происходит нарушение ДНК – клетка начинает работать неправильно, что может приводить к самым разным негативным процессам. Согласно современному воззрению на сущность теломеров их сокращение является индикатором старения организма.Финские ученые установили, что у людей, занятых на сложных работах, предполагающих большое количество стрессовых ситуаций, при прочих равных условиях длина теломеров меньше среднестатистических показателей. Были проанализированы ДНК в общей сложности 2911 людей в возрасте от 30 до 64 лет. По словам исследователей в большинстве случаев их выводы о различной длине теломеров у людей одного возраста подтверждались и их внешними признаками – наличием большего количества морщин, гусиных лапок, седины. Однако, что намного важнее – согласно эпигенетической теории старения, эрозия теломеров является опасной и постольку, поскольку она активизирует в теле человека деструктивные процессы, заложенные в нашем ДНК, в результате чего увеличивается риск развития диабета, рака, заболеваний сердечнососудистого характера, а также болезни Паркинсона.Люди, работающие на работе с большим количеством стрессов, неважно, какой характер имеет эта работа, в среднем имеют на 20% теломеров короче уже после 5 лет такой работы. Если подобная тенденция сохраняется и на период более 5 лет, то это будет означать, что к 25 годам стажа процесс старения организма у человека, занятого на нервноq работе по своим темпам будем в два раза превышать нормальные показатели. По словам ученых их выводы необходимо использовать для разработки систем ограничения стресса на рабочем месте, а также для создания исключительных условий для работников и сотрудников, вынужденных заниматься нервными видами работы.