Поза во сне влияет на риск возникновения различных заболеваний

Крепкий здоровый сон всегда считался источником новых сил. Однако британские исследователи обнаружили негативные последствия для здоровья различных поз во время сна.Ученые изучили различные позы, в которых спят люди. Оказалось, что во сне человек может приобрести целый букет болезней. А именно, если человек спит на спине, у него повышается риск возникновения астмы и проблем с сердечно-сосудистой системой - объясняется это пониженным содержанием кислорода в крови.Также специалисты сообщили, что у спящих на боку раньше и в большем количестве появляются морщины. Если человек спит с подогнутыми коленями, ему понадобится помощь сразу нескольких врачей - боли в шее и мигрень практически обеспечены, утверждают исследователи. Сон на животе также не спасет, так как пострадает шея. Вдобавок будут неметь руки, а в определенных случаях можно свернуть еще и челюсть. Не обошли вниманием врачи и влюбленные пары, которые любят спать в обнимку. По их мнению, влюбленные пары через время столкнутся с болями в спине, ногах, руках и шее.К сожалению, каждая из поз, в которой может спать человек, по мнению британских исследователей, чревата возникновением заболеваний.