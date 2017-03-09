Недостаток сна влияет на эффективность действия вакцин

Отсутствие сна или недостаток сна негативно влияют на действие вакцины, снижая вероятность достижения необходимого иммунного ответа и тем самым выработки антител для борьбы с заболеванием – отмечается в новом исследовании группы американских ученых.Результат работы, официально представленной на прошлой неделе группой экспертов из университета Питсбурга, в скором времени будут опубликованы в журнале Sleep. “С появлением новых форм трудоустройства, возможности работы в ночное время, а также сверхурочной работы, недосыпание для многих людей превратилось во вполне стандартный образ жизни” – отмечает один из ведущих авторов исследования, профессор Арик Пратер (Aric Prather).В исследовании приняли участие 125 человек (70 женщин, и 55 мужчин) в возрасте от 40 до 60 лет. Все они были некурящими и имели относительно хорошее здоровье. Все они также проживали в Пенсильвании. Каждому участнику вводили стандартные три дозы вакцины против гепатита В, причем первую и вторую дозу вводили в течение одного месяца, в то время как третью вводили в рамках ревакцинации в течение шести месяцев. В период до второй и третьей инъекции вакцины у всех членов тестируемой группы измерялся уровень антител – аналогичный тест проводился через шесть месяцев после окончательный вакцинации, чтобы определить участников, достигнувших "клинически защитной реакции".Все участники заполняли дневники сна, где подробно отмечали время отхода ко сну, время пробуждения, а также качества сна, а 88 субъектов исследования также носили специальное устройство электронного мониторинга сна. Исследователи обнаружили, что люди, которые спали меньше, чем шесть часов в среднем за ночь имели намного меньше шансов выработать антитела на вакцину. Таким образом, использование вакцины в их случае гораздо чаще (в 11,5 раз), оказывалось бесполезным в сравнении с участниками исследования, которые в среднем спали более семи часов. При этом качество сна, как оказалось, никак не влияет на эффективность действия вакцины. Из 125 испытуемых вакцина оказалась бесполезной в 18 случаях, и все эти люди спали по 6 часов в день.“На основе полученных нами данных, очевидно, что лечащие врачи должны спрашивать у пациентов о состоянии их сна перед проведением вакцинации. Если человек спит недостаточно, то введение вакцины следует отложить” – отмечают исследователи.