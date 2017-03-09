Недосыпание приводит к замедлению обмена веществ
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Исследователи из шведского университета провели анализ медицинских данных людей, страдающих ожирением, и пришли к выводу, что набор веса происходит не только за счет усиления чувства голода ночью, но и из-за замедления скорости, с которой происходит сжигание калорий.
Эксперты полагают, если отводить больше времени на сон, то у человека есть все шансы расстаться с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в Аmerican Journal of Clinical Nutrition.
Listis
СМИ2
LentaInform
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