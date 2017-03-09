Недосыпание приводит к замедлению обмена веществ

Давно известно, что недостаточное количество сна приводит к набору лишнего веса. Однако предполагалось, что нарушения сна влекут рост уровня гормонов голода, что способствует увеличению аппетита. В ходе нового исследования ученые обнаружили, что недостаток сна замедляет обмен веществ в организме.Исследователи из шведского университета провели анализ медицинских данных людей, страдающих ожирением, и пришли к выводу, что набор веса происходит не только за счет усиления чувства голода ночью, но и из-за замедления скорости, с которой происходит сжигание калорий.Эксперты полагают, если отводить больше времени на сон, то у человека есть все шансы расстаться с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в Аmerican Journal of Clinical Nutrition.