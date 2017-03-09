Даже небольшое сотрясение ускоряет процессы старения головного мозга

Американские исследователи установили, что даже небольшое сотрясение или травма головы может запускать деструктивные процессы в головном мозге, негативно влияя на скорость движения нейронов, в результате чего основные когнитивные функции с возрастом ухудшаются значительно быстрее среднестатистических показателей.Исследователи из Школы Кинезиологии при Университете штата Мичиган проанализировали состояние студентов после получения травм головного мозга, сопряженного с сотрясением, и сравнили их с показателями студентов, не переживавших подобный опыт. В результате было обнаружены существенные изменения в походке, балансировке и изменении в электронной активности головного мозга у студентов тестируемой группы.Вместе с тем, внешне все участники исследования вели себя абсолютно одинаково и различия в их поведении были практически незаметными. “Последнее, что мы хотим – это сеять панику. Если Вы когда-то получили травму головы, это не значит, что слабоумие или болезнь Альцгеймера у Вас разовьется уже в довольно раннем возрасте. Однако мы нашли, что в течение шести лет после получения сотрясения деструктивные процессы в головном мозге ускоряются. Насколько они действительно влияют на качество жизни человека, мы пока сказать не можем. Особенных внешних различий нами замечено не было. Согласно ряду предыдущих исследований, которые проводились на аналогичную тему, подобные изменения являются обратимыми – иными словами со временем, если не будет повторных травм эти процессы, не только останавливаются, но и оборачиваются вспять. Однако травма головы – это крайне серьезно, и мы хотим предостеречь людей от того, чтобы они подвергали себя неоправданному риску” – отмечает Стивен Брольо (Steven Broglio) – доцент кафедры кинезиологии при университете Мичигана и один из ведущих авторов исследования.По мнению ученых, наиболее ярко негативные изменения могут проявляться в скорости принятия решений, поскольку травмы в наибольшей степени ухудшают именно скорость передачи информации посредством электронных импульсов.