Детский герпес от матери

Беременные женщины, имеющие ВИЧ-инфекцию и генитальный герпес, практически всегда передают герпес своим детям, к такому выводу пришли американские ученые, после массового обследования рожавших женщин детородного возраста.По словам врачей из Колумбии, на настоящий момент ВИЧ-положительные женщины, которым передался герпес во время беременности, проходят лечение против герпесной инфекции с 36 недели, чтобы предотвратить передачу вируса ребенку? Те же меры относятся и к ВИЧ-отрицательным женщинам. Остается открытым вопрос, нужно ли назначать препараты против герпеса во время беременности, если вирус передался женщине до зачатия. Возможно, это поможет не только профилактике герпеса среди детей, но и предотвратит передачу ВИЧ.Исследование проводилось среди 402 ВИЧ-положительных женщин, у 5% которых был обнаружен герпес во время беременности. Из 21 женщин с герпесом, 6 родили ВИЧ-положительных детей. По оценкам ученых, при исключении других факторов риска у этих женщин, наличие герпеса повышало риск передачи ВИЧ в пять раз.Авторы исследования полагают, что необходимо включать информацию о повышении риска при наличии герпеса, при обсуждении рисков с беременной женщиной. Они также намерены провести дальнейшее исследование о взаимосвязи герпеса и ВИЧ-инфекции у беременных женщин.