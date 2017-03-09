Детский герпес от матери
http://www.neboley.com.ua - Добавил mechone в категорию Инфекционные болезни
По словам врачей из Колумбии, на настоящий момент ВИЧ-положительные женщины, которым передался герпес во время беременности, проходят лечение против герпесной инфекции с 36 недели, чтобы предотвратить передачу вируса ребенку? Те же меры относятся и к ВИЧ-отрицательным женщинам. Остается открытым вопрос, нужно ли назначать препараты против герпеса во время беременности, если вирус передался женщине до зачатия. Возможно, это поможет не только профилактике герпеса среди детей, но и предотвратит передачу ВИЧ.
Исследование проводилось среди 402 ВИЧ-положительных женщин, у 5% которых был обнаружен герпес во время беременности. Из 21 женщин с герпесом, 6 родили ВИЧ-положительных детей. По оценкам ученых, при исключении других факторов риска у этих женщин, наличие герпеса повышало риск передачи ВИЧ в пять раз.
Авторы исследования полагают, что необходимо включать информацию о повышении риска при наличии герпеса, при обсуждении рисков с беременной женщиной. Они также намерены провести дальнейшее исследование о взаимосвязи герпеса и ВИЧ-инфекции у беременных женщин.
СМИ2
Listis
LentaInform
Добавить комментарий