Женский мозг стареет быстрее мужского

Несмотря на то, что женщины живут дольше мужчин, стареют они быстрее сильного пола.К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США), проанализировав возрастную активность генов в мозгу мужчин и женщин. Активность генов измеряли по составу РНК (или, иными словами, сравнивали транскриптомы): состав и количество РНК-матриц позволяют определить, какой ген работает на подъёме, а какой - снижает активность.Всего было проанализировано 13 тысяч генов из четырех разных участков мозга, взятых посмертно у пятидесяти пяти человек разного возраста, пишет "Компьюлента". Исследователи ожидали увидеть, что возрастные изменения у женщин будут происходить медленнее - раз уж они живут дольше. Но оказалось ровно наоборот. Например, в верхней фронтальной извилине было обнаружено 667 генов, активность которых со временем изменялась по-разному у женщин и мужчин. Какие-то гены с возрастом начинают работать интенсивнее, какие-то - ослабевают, но у 98% таких генов в женском мозгу возрастные изменения происходили быстрее. О некоторых из таких молекулярно-генетических изменений известно, что они связаны с ослаблением когнитивных функций и развитием нейродегенеративных расстройств.Сами ученые отмечают, что ускоренное старение касалось примерно половины женщин. Из этого можно сделать вывод, что причина не в биологической запрограммированности женщин, а в конкретных условиях их жизни. Самая простая причина, которую тут можно придумать, - стресс. Действительно, эксперименты на обезьянах косвенно подтверждают, что стресс может вызывать преждевременное старение мозга. Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, исследователи хотят поставить эксперименты с грызунами и одновременно проверить, как изменяется молекулярно-генетическое состояние мозга у женщин разных культур, где их положение сильно разнится в смысле подверженности ежедневному стрессу.