Зубная щетка спасет человека от заражения гриппом

Спастись от гриппа можно используя простую зубную щетку. Об этом и других методах предохранения от заражения советуют доктора Уфы.Оказывается проблему заражения гриппом люди имели еще в далеком 1927 году. Он говорит, что опасность гриппа заключена не в его протекании, а в осложнении. Передача вируса происходит через слюну от больного человека к здоровому. Очень эффективным называет доктор метод лечения в использовании зубной щетки. Для того, чтобы вирус мгновенно покинул организм, пациент должен просто два раза в день интенсивно чистить зубы щеткой. При контакте щетки со слизистой поверхностью рта, убираются механическим способом все болезнетворные бактерии, и человек выздоравливает. Главное, не забыть очень тщательно прополоскать полость рта теплой водой, которая просто удалит вирус. Этот прием в сочетании с иными приемами гигиены не допустит заболеваний гриппом.В статье указано, что очень большому риску заболевания подвергаются дети из-за слабости иммунитета. У них чаще всего наблюдаются легочные осложнения типа пневмонии, бронхитов, трахеитов. Еще один совет дает доктор по предохранению от гриппа. Он утверждает, что сморкаться нужно исключительно в носовой платок, который держать нужно возле себя.