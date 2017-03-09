Названы малоизвестные свойства куриных яиц

Как выяснилось, куриные яйца обладают некоторыми полезными свойствами, о которых мало кто знает. Научные сотрудники Вашингтонского университета рассказа о них.Например, цвет яйца не определяется случайным способом. Все зависит от породы курицы, которая его снесла. Так, белые яйца несут птицы с белым оперением, а рыжие курицы – рыжие.Цвет желтка можно определить, что принимала в пищу пернатая. Светлый желток говорит о том, что курица ела ячмень и пшеницу, а более темный – овощи. Также известно, что габариты продукта зависят от возраста несушки. Чем старше она, тем объемнее яйцо.Два яйца содержат в себе 186 граммов холестерина, это больше положенной нормы человеку в два раза. При употреблении яиц организм более оперативно борется с усталостью, к тому же, в их составе имеется холин, который способен улучшить память.Также следует отметить, что для варки яиц рекомендуется применять купленные не менее полуторы недели назад. Это объясняется тем, что свежие яйца сложно очищается.