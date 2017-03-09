Правильный завтрак предотвратит заболевания сердца

Учёные не советуют отказываться от завтрака. Они считают, что у тех людей, которые предпочитают его пропустить, повышается риск развития инсульта и инфаркта.Правильный завтрак — сама пища и время её потребления — поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также учёные установили, что сбалансированное питание в утреннее время повышает работоспособность человека на 30%.Утренний приём пищи помогает организму человека восполнить четверть суточной потребности в полезных веществах, микроэлементах и витаминах. «В утреннее время наиболее интенсивно происходит «слипание» тромбоцитов в крови, что и может привести к образованию тромбов. Полноценно завтракая, человек предотвращает развитие такого патологического процесса», — заявили учёные относительно риска развития инсульта и инфаркта. Их слова цитирует health info со ссылкой на the-challenger.ru.Японские специалисты долгое время исследовали этот вопрос. Для этого они на протяжении 15 лет наблюдали за 80 тысячами японских мужчин и женщин в возрасте от 45 до 74 лет, у которых не было проблем с сердцем. С 1995 по 2010 год участников спрашивали об их завтраке и разделяли на различные группы по принципу питания и количеству завтраков в неделю. В течение 15-летнего периода наблюдения среди общей массы людей было выявлено 3 772 инсульта, в том числе 1 051 кровоизлияние в мозг, а также 870 случаев ишемической болезни сердца.Анализ показал: те люди, которые никогда не завтракали, имели более высокий риск развития болезней сердца и инсульта, а особенно высокий риск кровоизлияния в мозг по сравнению с теми, кто ел завтрак каждый день.Исследователи считают, что здоровый завтрак должен состоять только из полезных для организма веществ. Специалисты не рекомендуют употреблять в утреннее время полуфабрикаты, обработанное мясо, жареное и жирное. Организм не в состоянии с утра полностью переварить такие продукты. Это может привести к проблемам с ЖКТ, нестабильному артериальному давлению и прочим негативным факторам.Меню правильного и полноценного завтрака должно обеспечивать человеку треть дневной нормы белка, две трети суточной нормы углеводов и меньше пятой части жиров. Начинать завтрак рекомендуется как минимум через полчаса после полного пробуждения. Учёные заверяют, что соблюдая такие простые правила можно обезопасить себя от опасных дли жизни патологических процессов.