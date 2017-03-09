Правильный завтрак предотвратит заболевания сердца
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Правильный завтрак — сама пища и время её потребления — поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также учёные установили, что сбалансированное питание в утреннее время повышает работоспособность человека на 30%.
Утренний приём пищи помогает организму человека восполнить четверть суточной потребности в полезных веществах, микроэлементах и витаминах. «В утреннее время наиболее интенсивно происходит «слипание» тромбоцитов в крови, что и может привести к образованию тромбов. Полноценно завтракая, человек предотвращает развитие такого патологического процесса», — заявили учёные относительно риска развития инсульта и инфаркта. Их слова цитирует health info со ссылкой на the-challenger.ru.
Японские специалисты долгое время исследовали этот вопрос. Для этого они на протяжении 15 лет наблюдали за 80 тысячами японских мужчин и женщин в возрасте от 45 до 74 лет, у которых не было проблем с сердцем. С 1995 по 2010 год участников спрашивали об их завтраке и разделяли на различные группы по принципу питания и количеству завтраков в неделю. В течение 15-летнего периода наблюдения среди общей массы людей было выявлено 3 772 инсульта, в том числе 1 051 кровоизлияние в мозг, а также 870 случаев ишемической болезни сердца.
Анализ показал: те люди, которые никогда не завтракали, имели более высокий риск развития болезней сердца и инсульта, а особенно высокий риск кровоизлияния в мозг по сравнению с теми, кто ел завтрак каждый день.
Исследователи считают, что здоровый завтрак должен состоять только из полезных для организма веществ. Специалисты не рекомендуют употреблять в утреннее время полуфабрикаты, обработанное мясо, жареное и жирное. Организм не в состоянии с утра полностью переварить такие продукты. Это может привести к проблемам с ЖКТ, нестабильному артериальному давлению и прочим негативным факторам.
Меню правильного и полноценного завтрака должно обеспечивать человеку треть дневной нормы белка, две трети суточной нормы углеводов и меньше пятой части жиров. Начинать завтрак рекомендуется как минимум через полчаса после полного пробуждения. Учёные заверяют, что соблюдая такие простые правила можно обезопасить себя от опасных дли жизни патологических процессов.
LentaInform
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