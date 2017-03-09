Болезни печени и желчевыводящих путей: рецепты на основе ромашки

Ромашка широко применяется и в народной, и в официальной медицине для лечения самых разных заболеваний. Эффективна она и в лечении заболеваний печени и желчевыводящих путей.Настой ромашки для стимуляции желчеотделенияИнгредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной.Способ примененияЗалить ромашку 200 мл кипящей воды и дать настояться в течение 10 минут. Остудить и процедить.Пить по 50 мл 4 раза в день.Сбор травяной для лечения гепатитаИнгредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной, 1 столовая ложка листьев вахты трехлистной, 1 столовая ложка травы чистотела большого.Способ примененияСмешать ингредиенты, отделить 1 столовую ложку сбора и залить 200 мл кипящей воды.Накрыть крышкой, укутать теплым одеялом и настаивать в течение 1 часа, затем процедить.Полученное средство принимать по 100 мл 2 раза в день после приема пищи.Сбор травяной для лечения цирроза печениИнгредиенты: 1 чайная ложка цветков ромашки аптечной, 1 чайная ложка цветков пижмы обыкновенной, 1 чайная ложка травы череды трехраздельной, 1 чайная ложка травы тысячелистника обыкновенного, 1 чайная ложка травы зверобоя продырявленного, 1 чайная ложка травы горца птичьего, 1 чайная ложка листьев шалфея лекарственного, 1 чайная ложка корня лопуха большого, 1 чайная ложка корня девясила высокого, 1 чайная ложка плодов шиповника коричного.Способ примененияСмешать все ингредиенты, отделить 2 столовые ложки сбора и залить 200 мл кипящей воды.Накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут, затем процедить.Пить по 100 мл 3 раза в день за 20 минут до еды.Сбор травяной для лечения болезней печени и желчевыводящих путейИнгредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной, 1 столовая ложка цветков бессмертника песчаного, 1 столовая ложка листьев черной смородины, 1 столовая ложка листьев березы бородавчатой, 1 столовая ложка листьев крапивы, 1 столовая ложка травы зверобоя продырявленного, 1 столовая ложка травы льнянки, 1 столовая ложка семян моркови.Способ примененияСмешать ингредиенты, отделить 3 столовые ложки сбора и залить 1 л кипящей воды. Дать настояться в течение 2–3 часов, а затем процедить.Полученное средство принимать по 200 мл 3–4 раза в день перед приемом пищи.Сбор травяной для лечения болезней печениИнгредиенты: 2 столовые ложки цветков ромашки аптечной, 2 столовые ложки корня солодки голой, 4 столовые ложки травы зверобоя продырявленного, 4 столовые ложки листьев мяты перечной, 4 столовые ложки травы чистотела большого, 2 чайные ложки травы пустырника.Способ примененияСмешать ингредиенты, отделить 3 столовые ложки сбора и залить 500 мл горячей воды.Поставить на водяную баню и прогревать в течение 30 минут, затем процедить.Принимать по 200 мл 2 раза в день перед едой.Сбор травяной для лечения болезней желчного пузыряИнгредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной, 1 столовая ложка цветков календулы, 1 столовая ложка травы зверобоя продырявленного, 1 столовая ложка травы полыни горькой, 1 столовая ложка травы сушеницы болотной, 1 столовая ложка травы хвоща полевого, 1 столовая ложка травы череды трехраздельной, 1 столовая ложка травы шалфея лекарственного, 1 столовая ложка корня девясила высокого, 1 столовая ложка корня лопуха большого.Способ примененияСмешать ингредиенты, отделить 4 столовые ложки сбора и залить 600 мл доведенной до кипения воды. Дать настояться в течение 20 минут, а затем процедить через сложенную в несколько слоев марлю.Пить по 100 мл 3 раза в день.Сбор травяной для лечения холециститаИнгредиенты: 1 столовая ложка цветков ромашки аптечной, 1 столовая ложка цветков бессмертника песчаного, 1 столовая ложка травы вахты трехлистной, 1 столовая ложка травы золототысячника, 1 столовая ложка травы лапчатки гусиной, 2 столовые ложки травы зверобоя продырявленного, 2 столовые ложки корня одуванчика лекарственного.Способ примененияСмешать ингредиенты, отделить 3 чайные ложки сбора и залить 200 мл кипящей воды. Дать настояться в течение 30 минут, затем процедить. Принимать полученное средство по 200 мл 2 раза в день.Данный настой стимулирует желчеотделение и значительно улучшает перистальтику кишечника.