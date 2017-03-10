Чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

Эксперты считают, что подобные проблемы связаны с риском потери самостоятельности, частыми падениями и психическими проблемами.Изыскание подтвердило, что примерно 83 процента людей подбирают себе обувь не своего размера. В то же время, врачи рекомендуют отдавать предпочтение обуви с регулируемыми ремешками на резиновой подошве.Такая обувь, по их мнению, помогает обеспечить суставам необходимую защиту, а также снизить давление, оказываемое на ноги во время ходьбы.В рамках недавнего исследования специалисты изучили негативное влияние неправильного выбора обуви. Особое внимание они уделили рискам для пожилых людей.Оказалось, что с возрастом человеку следует тщательнее подбирать туфли, так как по мере старения организма происходят необратимые изменения в морфологии стопы, то есть она увеличивается в длину и в ширину.Эксперимент показал: наиболее распространенными проблемами с ногами, связанными с неправильным выбором обуви, являются деформации костей стопы, пальцев, ногтей, подошвенный кератоз и плоскостопие.Авторы изыскания посоветовали пожилым людям время от времени консультироваться с ортопедом.Другой научный опыт помог определить самую опасную обувь. Ученые сообщили, что резиновые шлепанцы вредят ногам.По словам медиков, такую обувь следует носить только на пляже. Однако для прогулки по городу необходимо выбрать другую обувь.Шлепанцы не обеспечивают поддержу своду стопы, приводят к растяжению икроножных мышц и высокому напряжению в зоне ахилловых сухожилий.Результатом пристрастия к такой обуви часто становятся проблемы с суставами в коленях, бедрах и заболевания спины.Опасной для ног эксперты считают и подошву шлепанцев. Соприкосновение обуви с землей угрожает здоровью костей и суставов.Выбор шлепанцев для прогулки, по мнению специалистов, может привести к потери равновесия.Кроме того, людям, у которых на больших пальцах ног наблюдаются шишки, подобная обувь противопоказана.