Школадки и чипсы приравняют к сигаретам

Ученые предлагают обязать производителей фастфуда и других "пустых калорий" оборачивать свою продукцию подобно сигаретам или спиртным напиткам в непрозрачную бумагу. Тем самым многие люди смогут избежать искушения переедания, с которым они сталкиваются при данном типе питания.Жирные и сладкие продукты питания необходимо продавать в непрозрачной упаковке, а не в тех привлекательных по цвету и дизайну этикетках, которые используются сегодня. В некоторых странах мира отныне сигареты можно продавать только в непрозрачной упаковке или вообще закрывают в специальные шкафы, чтобы табачные изделия не бросались в глаза покупателям. Однако ожирение приносит человечеству ничуть не меньше бед, чем алкоголизм или табакокурение. Поэтому шоколадные батончики или чипсы должны продаваться с такими же ограничениями.Профессор нейробиологии Кембриджского университета Вольфрам Шульц настоятельно поддерживает введение подобного запрета. Об этом он заявил, получая аналог Нобелевской премии вместе с двумя коллегами за исследования в области мозга. Величина Brain Prize составляет 860 тысяч фунтов, ученым вручили ее за изучение центров поощрения мозга. Именно они вызывают у нас прилив хорошего настроения после приема пищи, напитков или азартных игр."Мы не должны рекламировать, пропагандировать или поощрять необязательные калории, - заявил профессор Шульц. - Их следует регулировать точно так же, как сигареты или алкоголь. Мы не нуждаемся в этих калориях. Цветные упаковки подобных продуктов заставляют нас покупать больше разного рода чипсов и фастфуда, а когда они лежат в холодильнике, то побуждают людей тянуться к ним в первую очередь. Необходимо снизить уровень искушений, так как с сигналами мозга, рождающимися после употребления этих продуктов, ничего все равно поделать нельзя".