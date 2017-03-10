Психологи запретили пить спиртное из больших бокалов и рюмок

Кембриджский университет выяснил, от чего зависит объем потребления вина или шампанского. Оказывается, важную роль играют бокалы. Чем больше бокал, тем выше риск неумеренного потребления спиртного. Эти выводы были сделаны по итогам эксперимента, проводившегося в питейном заведении на протяжении 16 недель. В эксперименте приняли участие около 300 человек.В разные дни бармены предлагали клиентам 175 миллилитров вина в бокалах разного объема (по 250, 300 и 370 миллилитров). И когда использовались большие бокалы, в баре уходило почти на 9% больше вина и шампанского, чем в остальные дни.Автор исследования Тереза Марто считает, что большие бокалы создают впечатление, будто они заполнены не полностью и количество выпиваемого напитка умеренное.Это заставляет людей просить добавки без страха потерять контроль. Зачастую такое поведение выливается в злоупотребление спиртным. В принципе, аналогичная схема работает с едой.Большие тарелки толкают людей к перееданию. А вот если маленькая тарелка будет заполнена полностью, вероятность насыщения небольшой порцией будет выше.