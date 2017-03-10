Психологи запретили пить спиртное из больших бокалов и рюмок
http://www.neboley.com.ua - Добавил fallingpianos в категорию Психиатрия
Автор исследования Тереза Марто считает, что большие бокалы создают впечатление, будто они заполнены не полностью и количество выпиваемого напитка умеренное.
Это заставляет людей просить добавки без страха потерять контроль. Зачастую такое поведение выливается в злоупотребление спиртным. В принципе, аналогичная схема работает с едой.
Большие тарелки толкают людей к перееданию. А вот если маленькая тарелка будет заполнена полностью, вероятность насыщения небольшой порцией будет выше.
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий