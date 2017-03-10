Как правильно спать, чтобы не чувствовать усталость никогда

После тяжелой трудовой недели так хорошо поспать подольше в выходные. Но на твоем здоровье это может сказаться отрицательно.Как говорит специалист лаборатории сна Университета Брауна Брэнди Роан, излишек сна в выходные может привести к тому, что в понедельник, особенно через неделю, ты будешь чувствовать себя более усталым. Это связано с циркадным ритмом твоего организма, которым управляет дневной свет.Если с понедельника по пятницу ты встаешь в 7 утра, твой организм устает примерно в одно и тоже время вечером. И если ты проспишь до полудня в выходные, внутренние часы собьются аж на 5 часов.В воскресенье вечером ты не почувствуешь себя усталым, и будешь ворочаться в постели без сна. В результате ты проспишь меньше и в понедельник с утра будешь чувствовать себя невыспавшимся.Если с понедельника по пятницу ты встаешь в 7 утра, твой организм устает примерно в одно и тоже время вечером. И если ты проспишь до полудня в выходные, внутренние часы собьются аж на 5 часов.Как отмечает Роан, чтобы вернуть внутренние часы к прежнему порядку требуется до 3 дней. Так что проблемы могут продлиться и на вторник-среду. Если хочешь получше выспаться в выходные, лучше лечь пораньше, а не просыпаться позже.Так твои внутренние часы не собьются. Не надо также думать, что в выходные тебе следует вставать ровно в тоже время, что и в рабочие дни. Ты можешь поспать подольше на час, как говорит Роан. Это также не собьет твой с циркадный ритм. Еще один вариант — дневной сон.Исследования показали, что он может быть не менее эффективен, чем дополнительный час сна ночью. Главное не забывать основные правила: для дневного сна больше всего подходит время между 2 и 4 часами дня. Другое время может привести к нарушениям ночного сна.И продолжительность дневного сна не должна превышать 30 минут. Более длительный дневной сон, опять же, может лишить тебя части ночного, и ты будешь чувствовать себя более усталым, когда проснешься в понедельник.