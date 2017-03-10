Электронные сигареты также опасны, как и обычные

Американское правительство намерено приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям, выведя их из списка лекарственных препаратов, сообщило Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).FDA приняло такое решение в соответствии с решением Апелляционного суда. Однако антитабачные организации не согласны с этим и уже начали свой протест. По их мнению, такое решение создает лазейку в законе с возможностью неконтролируемо добавлять в электронные сигареты никотин.Электронные сигареты представляют из себя устройство, работающее на батарейках с никотиновой или безникотиновой жидкостью-наполнителем, которые продаются в терапевтических целях. Никотин в них содержится в разных концентрациях. Антитабачные компании обеспокоены, что дозировка никотина будет значительно выше, если приравнять электронные сигареты к обычным.