Электронные сигареты также опасны, как и обычные
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Другие
FDA приняло такое решение в соответствии с решением Апелляционного суда. Однако антитабачные организации не согласны с этим и уже начали свой протест. По их мнению, такое решение создает лазейку в законе с возможностью неконтролируемо добавлять в электронные сигареты никотин.
Электронные сигареты представляют из себя устройство, работающее на батарейках с никотиновой или безникотиновой жидкостью-наполнителем, которые продаются в терапевтических целях. Никотин в них содержится в разных концентрациях. Антитабачные компании обеспокоены, что дозировка никотина будет значительно выше, если приравнять электронные сигареты к обычным.
LentaInform
СМИ2
Listis
Добавить комментарий