Курение приводит к бесплодному потомству

Всем известно, что курение вредит здоровью. Исследователи обнаружили еще один фактор риска. Оказывается, курение во время беременности приводит к бесплодному потомству, сообщили специалисты.Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что ребенок, мать которого курила во время беременности, подвержен постоянным простудам, бронхиальной астме, пневмонии и повышенному холестерину. А повзрослевший ребенок может столкнуться с проблемами зачатия. Канцерогены и различные токсичные вещества, которые содержатся в табаке, способствуют сокращению количества сперматозоидов у мальчиков, а также яйцеклеток у девочек еще при внутриутробном развитии. Помимо этого происходит торможение развития вообще всех клеток организма, пояснили исследователи.По мнению экспертов, с каждой затяжкой сигареты будущая мама "снабжает" своего ребенка проблемами, начиная от преждевременного рождения, низкого веса и не полностью сформированного головного мозга, заканчивая бесплодием у родившегося ребенка в будущем.