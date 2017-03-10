Горячие ванны могут закончиться сердечным приступом

Горячие ванны в холодное время года могут стать причиной сердечного приступа, считают японские исследователи.Ученые провели длительное масштабное исследование, в ходе которого проанализировали причины остановки сердца у людей. Оказывается, что сердечный приступ случался в 5,5 раз чаще с людьми в горячей ванной, чем при значительных физических нагрузках. Наиболее высоким риск был в холодное время года.Медики это объясняют тем, что в холодные дни прием горячей ванны резко снижает кровяное давление, что негативно влияет на работу сердца, тем более, если у человека имеются определенные проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Это и приводит к возникновению сердечного приступа.