Эпилептики страдают депрессией
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В ходе недавно проведенного исследования было обнаружено, что после хирургического лечения эпилепсии уровень тревожно-депрессивных расстройств значительно снижается. В журнале Американской академии неврологии были опубликованы результаты исследования, свидетельствующего о том, что частота депрессивных расстройств снижается на 50% в течении 2?х лет после хирургического лечения эпилепсии. Уровень депрессии среди тех пациентов, которые не испытывали припадков после хирургического вмешательства, оказался еще более низким.
«Данные результаты являются весьма значимыми, так как депрессия и тревога существенно ухудшают качество жизни пациентов, — отметил Orrin Devinsky, MD, профессор неврологии, нейрохирургии и психиатрии New York University School of Medicine и директор нью-йоркского эпилептологического центра, — результаты многих исследований показываю, что депрессия и тревога в значительно большей степени ухудшают качество жизни больных резистентной эпилепсией, нежели чем частота собственно припадков и количество потребляемых лекарств». В исследовании участвовало 360 пациентов, подвергавшихся хирургическому вмешательству на головном мозгу с целью разрушения эпилептогенного очага. Данный метод используется только при лечении форм эпилепсии, резистентных к лекарственными препаратам. Большинство пациентов перенесло вмешательство на височной доле ГМ. Психическое и неврологическое состояние пациентов оценивалось перед операцией и спустя 3 месяца, 1 и 2 года.
До хирургического вмешательства состояние 22% пациентов соответствовало критериям депрессивного эпизода, спустя 2 года после операции – лишь 9%. Что касается тревожных расстройств, то цифры составили соответственно 18 и 10%. Среди больных, у которых спустя 2 года после вмешательства припадки больше не повторялись, лишь 8% соответствовали критериям депрессии, против 18% среди тех, у кого отмечались припадки. Тревожные расстройства отмечались у 8% пациентов, у которых спустя 2 года припадков не отмечалось, и у 15% пациентов, перенесших повторные эпилептические припадки.
Исследователи затрудняются в трактовке данных результатов. По словам профессора Devinsky: «Причины, способствующие редукции депрессивных и тревожных расстройств, требуют дальнейшего исследования. Ученые высказали предположение, что это может быть связано с психологическими факторами, такими как повышение чувства самоконтроля, снижение страха припадка, повышение активности и меньшая зависимость от медикаментов; в то же время критическим может быть разрушение патологического очага в головном мозге».
Listis
LentaInform
СМИ2
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