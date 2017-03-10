Эпилептики страдают депрессией

Больные, имеющие в своем анамнезе лекарственно-резистентную эпилепсию, также страдают от депрессивных состояний и различных тревожных состояний.В ходе недавно проведенного исследования было обнаружено, что после хирургического лечения эпилепсии уровень тревожно-депрессивных расстройств значительно снижается. В журнале Американской академии неврологии были опубликованы результаты исследования, свидетельствующего о том, что частота депрессивных расстройств снижается на 50% в течении 2?х лет после хирургического лечения эпилепсии. Уровень депрессии среди тех пациентов, которые не испытывали припадков после хирургического вмешательства, оказался еще более низким.«Данные результаты являются весьма значимыми, так как депрессия и тревога существенно ухудшают качество жизни пациентов, — отметил Orrin Devinsky, MD, профессор неврологии, нейрохирургии и психиатрии New York University School of Medicine и директор нью-йоркского эпилептологического центра, — результаты многих исследований показываю, что депрессия и тревога в значительно большей степени ухудшают качество жизни больных резистентной эпилепсией, нежели чем частота собственно припадков и количество потребляемых лекарств». В исследовании участвовало 360 пациентов, подвергавшихся хирургическому вмешательству на головном мозгу с целью разрушения эпилептогенного очага. Данный метод используется только при лечении форм эпилепсии, резистентных к лекарственными препаратам. Большинство пациентов перенесло вмешательство на височной доле ГМ. Психическое и неврологическое состояние пациентов оценивалось перед операцией и спустя 3 месяца, 1 и 2 года.До хирургического вмешательства состояние 22% пациентов соответствовало критериям депрессивного эпизода, спустя 2 года после операции – лишь 9%. Что касается тревожных расстройств, то цифры составили соответственно 18 и 10%. Среди больных, у которых спустя 2 года после вмешательства припадки больше не повторялись, лишь 8% соответствовали критериям депрессии, против 18% среди тех, у кого отмечались припадки. Тревожные расстройства отмечались у 8% пациентов, у которых спустя 2 года припадков не отмечалось, и у 15% пациентов, перенесших повторные эпилептические припадки.Исследователи затрудняются в трактовке данных результатов. По словам профессора Devinsky: «Причины, способствующие редукции депрессивных и тревожных расстройств, требуют дальнейшего исследования. Ученые высказали предположение, что это может быть связано с психологическими факторами, такими как повышение чувства самоконтроля, снижение страха припадка, повышение активности и меньшая зависимость от медикаментов; в то же время критическим может быть разрушение патологического очага в головном мозге».