Гормоны отрицательно влияют на будущих детей

По данным исследования, проведенного в Торонто, гормональные препараты, которые назначают женщинам в период беременности могут негативно сказаться на развитии мозга будущего ребенка, а также и последующие поколения детей.Препараты из группы глюкокортикоидов — гормоны коры надпочечников, традиционно назначаются женщинам, имеющим высокий риск преждевременных родов, для ускорения созревания легких плода. Недоношенные дети чаще всего погибают из-за незрелости легких, связанной с отсутствием специальной смазки – сурфактанта, предотвращающей их спадение. Глюкокортикоидные препараты, в частности бетаметазон, ускоряют созревание сурфактанта, тем самым предупреждая тяжелые осложнения у недоношенных.В качестве объекта исследования канадские ученые выбрали морских свинок из-за сходства их плаценты с человеческой плацентой. Исследователи из Университета Торонто вводили глюкокортикоидные препараты беременным морским свинкам и отслеживали его влияние на последующие поколения, сравнивая поведение потомков свинки с контрольной группой. Оценивая результаты эксперимента, ученые обнаружили, что потомство морской свинки, получавшей гормональные препараты, страдало поведенческими нарушениями. Более того, отрицательное действие препарата распространялось также и на внуков морской свинки, у которых также отмечались нарушения поведения.Детеныши, а также внуки мужского пола от свинок, получавших гормоны, не проявляли интереса к освоению нового пространства, а самочки из потомства свинки страдали гиперактивностью и издавали необычные звуки. Исследователи считают, что в основе этого явления лежит способность глюкокортикоидов воздействовать на геном беременных морских свинок. Изменения, произошедшие на генетическом уровне, сохраняются и передаются последующим поколениям морских свинок. Глюкокортикоидные гормоны служат для спасения жизни недоношенных детей, однако врачи для подстраховки нередко назначают неоправданные повторные курсы лечения, считают специалисты. Следует помнить, что эти препараты имеют огромное количество побочных эффектов, в том числе, возможно, и на генетическом уровне.Ученые предупреждают, что выводы, сделанные при изучении морских свинок, не следует переносить на людей. Имеются отдельные исследования, подтверждающие неблагоприятное воздействие глюкокортикоидов на развитие плода у беременных женщин и на последующее поведение ребенка, но данное не подтверждено официально и требует дополнительных исследований. Однако, канадские исследователи рекомендуют лечащим врачам не злоупотреблять повторными курсами гормональных препаратов и назначать гормональную терапию только в самом необходимом случае, когда без этого никак нельзя обойтись.