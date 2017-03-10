Антибактериальные салфетки не заменяют воду с мылом

В настоящее время стали очень распространены различные средства дезинфекции, особую популярность приобрели антибактериальные влажные салфетки. Однако специалисты предупреждают, что такой вид гигиены значительно уступает по качеству обычному мытью рук.Медики пояснили, что стафилококк, в частности, является распространенной инфекцией, которая может поразить людей со слабым иммунитетом. Однако и здоровый человек может страдать из-за него в виде покраснений на коже. Такие средства гигиены, как салфетки, не помогут избежать заражения, а ведь инфекция может привести даже к повреждению клапанов сердца, предупреждают исследователи.Зачастую люди надеются, что их руки чистые после обтирания влажной салфеткой, однако не стоит полагаться только на нее, а лучше мыть по возможности руки с мылом. Салфетки стоит использовать при отсутствии возможности помыть руки водой. Также стоит помнить, что салфетки предназначены для разового использования и при повторном применении могут послужить разносчиком бактерии и инфекций.