Антибактериальные салфетки не заменяют воду с мылом
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Медики пояснили, что стафилококк, в частности, является распространенной инфекцией, которая может поразить людей со слабым иммунитетом. Однако и здоровый человек может страдать из-за него в виде покраснений на коже. Такие средства гигиены, как салфетки, не помогут избежать заражения, а ведь инфекция может привести даже к повреждению клапанов сердца, предупреждают исследователи.
Зачастую люди надеются, что их руки чистые после обтирания влажной салфеткой, однако не стоит полагаться только на нее, а лучше мыть по возможности руки с мылом. Салфетки стоит использовать при отсутствии возможности помыть руки водой. Также стоит помнить, что салфетки предназначены для разового использования и при повторном применении могут послужить разносчиком бактерии и инфекций.
СМИ2
Listis
LentaInform
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