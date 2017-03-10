Рентген не эффективен при диагностике туберкулеза на ранней стадии
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Ученые, исследовав проблему, пришли к выводу, что при диагностике с помощью рентгена человек на протяжении нескольких лет может быть носителем инфекции до того, как по каким-либо обстоятельствам его организм не начнет это проявлять. За это время туберкулез, как бактериальная инфекция, поражает легкие человека и делает его опасным для окружающих.
Эксперты утверждают, что распространение туберкулеза в разных странах находится, к сожалению, на достаточно высоком уровне. Так как рентген обнаруживает заболевание на поздней стадии, то необходимо регулярно сдавать специальный анализ крови, который дает возможность выявить туберкулез в начальной стадии развития, рекомендуют медики.
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