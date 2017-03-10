Обнаружен ген, ответственный за женский алкоголизм

Британские исследователи обнаружили ген, который ответственен за возникновение алкоголизма у женщин.Ученые из Института психиатрии лондонского Королевского колледжа провели исследование, в ходе которого выявили ген адениладциклаза 7 типа.Оказывается, если у женщин отключить этот ген, то склонность к алкоголизму возрастает в разы. Примечательно то, что на мужском организме это никак не отражается.Эксперты полагают, что результаты исследования смогут лечь в основу дальнейшей работы и создания методов профилактики и лечения от алкогольной зависимости представительниц прекрасного пола. Такая зависимость является психическим расстройством, возникающим под воздействием генетических и экологических факторов.