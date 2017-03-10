Найдена альтернатива антибиотикам

Исследователи из Мельбурна открыли атомную структуру антибактериального вирусного белка, который может использоваться как альтернатива антибиотикам.PlyC, вирусный белок, известный как бактериофаг лизин, был впервые выявлен в 1925 году, но после открытия антибиотиков о нем забыли как о возможном средстве для лечения инфекций.По мере того, как бактерии становятся более устойчивыми к антибиотикам, исследователи из Рокфеллеровского университета, Университета Мэриленда и факультета медико-биологических наук университета Монаш стали заниматься PlyC, перспективным объектом для разработки новых лекарственных средств.По данным исследования, результаты которого были опубликованы в Трудах Национальной академии наук США, PlyC может убивать бактерии, которые вызывают самые разнообразные инфекции - от пневмонии до синдрома стрептококкового токсического шока.После шести лет исследований ученые из университета Монаш, пытаясь понять антибактериальные свойства PlyC, совершили прорыв в определении его атомной структуры."Ученые пытались расшифровать структуру PlyC более 40 лет", - рассказала д-р Шина Макгоуэн. – Огромным шагом вперед стало понимание того, как она выглядит и как атакует бактерии".По словам доктора Макгоуэн, PlyC является эффективной бактериальной машиной для убийства, напоминающей летающую тарелку с двумя боеголовками."Этот белок пристыковывается к поверхности бактерии с помощью восьми отдельных участков для стыковки, расположенных на одной стороне тарелки. Две боеголовки разжевывают поверхность клетки, проникая внутрь и быстро убивая бактерии", - пояснила она.Эшли Бакл, доцент того же университета Монаш, отмечает, что PlyC был в 100 раз более эффективен в уничтожении определенных бактерий, чем любой другой лизин, известный на сегодняшний день. Он действует быстрее, чем бытовой отбеливатель.