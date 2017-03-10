Витамины и БАДы приводят женщин к вредному питанию и образу жизни

Женщины, которые отдают предпочтение витаминам и биологически активным добавкам, заблуждаются в их эффективности, что приводит к нанесению вреда их здоровью, считают китайские исследователи.Такое мнение появилось у специалистов в силу того, что с каждым годом все больше выпускается БАДов и различных витаминов, а общий уровень здоровья населения при этом не увеличивается.Ученые провели два эксперимента, которые позволили определить, как пищевые добавки влияют на женщин, насколько представительницы прекрасного пола соблюдают правила здорового питания, принимая данные препараты. Выяснилось, что женщины, принимающие БАДы и витамины, так уверены в их эффективности и пользе для здоровья, что позволяют себе вести нездоровый образ жизни и питаться вредной пищей. Например, они употребляли различный фаст-фуд, отказавшись от органической пищи, не задумываясь, как это вредно для их здоровья, а также пренебрегали физическими нагрузками.Эксперты пришли к выводу, основываясь на результатах экспериментов, что биодобавки формируют у женщин неправильное восприятие здорового образа жизни, вследствие чего женщины начинают себя вести не совсем адекватно, нанося вред своему здоровью.