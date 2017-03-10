У любителей поздно ложиться спать повышен риск набора лишнего веса

На предрасположенность к набору лишних килограммов может в значительной степени повлиять биологический тип, а именно то, в какое время человек ложится спать и просыпается, считают американские исследователи.Ученые провели исследование среди представительниц прекрасного пола. Изучив рацион питания и биологический тип испытуемых, специалисты пришли к выводу, что женщины, относящиеся к типу «сова», более склонны к набору лишних килограммов.Диетологи объясняют это тем, что "совы" позднее ложатся спать, переедая на ночь. Среди женщин «сов» были в основном любительницы фаст-фудов и сладких напитков. А самое большое количество калорий, поглощаемое "совами", происходит в обед и поздно вечером, когда большинство людей уже спят, пояснили исследователи.