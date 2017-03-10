У любителей поздно ложиться спать повышен риск набора лишнего веса
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Ученые провели исследование среди представительниц прекрасного пола. Изучив рацион питания и биологический тип испытуемых, специалисты пришли к выводу, что женщины, относящиеся к типу «сова», более склонны к набору лишних килограммов.
Диетологи объясняют это тем, что "совы" позднее ложатся спать, переедая на ночь. Среди женщин «сов» были в основном любительницы фаст-фудов и сладких напитков. А самое большое количество калорий, поглощаемое "совами", происходит в обед и поздно вечером, когда большинство людей уже спят, пояснили исследователи.
Listis
СМИ2
LentaInform
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