Дефицит витамина D увеличивает риск смерти у пожилых людей

Согласно новому исследованию, организованному группой ученых из Великобритании для пожилых людей достаточно опасно иметь дефицит витамина D в организме. По их подсчетам при прочих равных условиях это приблизительно на 30% увеличивает риск смерти. При этом, если человек уже имеет слабое здоровье, то данный риск возрастает на 100%, то есть ровно в два раза.Если же его организм ослаблен достаточно серьезно, имеется какое-либо хроническое заболевание, или же человеку требуется длительный постельный режим по различным причинам, то данный риск возрастает в три раза в сравнении со среднестатистическими показателями. В рамках исследования был проанализирован образ жизни и питания в общей сложности 4300 людей возрастом старше 60 лет. По мнению ученых, витамин D, будучи ответственным за обменные процессы, иммунитет и физическую активность человека в значительной степени может определять его подверженность заболеваниям, уносящим наибольшее количество жизней среди людей пожилого возраста.По словам ученых в настоящее время достаточно логичным шагом было бы введение процедуры регулярной сдачи анализов людьми пожилого возраста на наличие в их организме достаточно уровня витамина D. “Витамин D, как мы знаем, вырабатывается под воздействием солнца. Однако мы также знаем, что с возрастом у пожилых людей возрастает риск развития меланомы, в связи, с чем многие из них опасаются подолгу проводить под прямыми солнечными лучами. Именно с этим вызваны многие случаи дефицита витамина D в их организмах. В настоящее время ситуация получается тупиковая – поскольку с одной стороны ученые советуют людям за 60 избегать активного солнца, а с другой стороны – наоборот, находится под ним. Дилемма связана с тем, что сами медики не могут пока выработать достаточно четких и единых правил того, насколько долго и в какое время суток людям следует находиться под солнцем. “ – отмечается в официальном отчете по исследованию.Отмечается, что внешние проявления дефицита витамина D в организме являются следующими мышечная слабость, медленная ходьба, усталость, низкая физическая активность, и непреднамеренная потеря веса. Если хотя бы три из пяти этих признаков имеются, то внутри организма они сопровождаются ослаблением иммунитета и активизацией воспалительных процессов, что требует срочного исправления ситуации.