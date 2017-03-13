Пережаренное мясо — опасность для простаты

К таким выводам пришли американские исследователи из Университета Джона Хопкинса в результате экспериментов с лабораторными крысами.По мнению ученых, полученные ими экспериментальные подтверждения канцерогенных свойств пережаренного мяса способны объяснить высокую частоту раковых заболеваний предстательной железы у людей употребляющих в пищу большое количество мяса.Канцерогенные свойства вещества под названием PhlP (1?метил-6?фенилимидазо[4,5b]пиридин), образующегося при жарке мяса, хорошо известны ученым. Ранее было установлено, что это соединение способно вызывать у подопытных грызунов рак молочной железы и рак кишечника.В ходе опытов, проведенных группой исследователей под руководством доктора Анжело Де Марсо, PhlP в течение нескольких недель подмешивался в корм, который получали лабораторные крысы. При последующем изучении внутренних органов подопытных животных, у них были выявлены многочисленные генетические мутации в кишечнике, селезенке и предстательной железе.По словам ученых, результаты проведенного ими опыта доказывают, что PhlP способствует как образованию, так и росту и распространению злокачественных опухолей в предстательной железе.В то же время исследователи отмечают, что доза PhlP, потребляемого человеком, плохо поддается учету, поскольку концентрация этого вредного вещества зависит от способа приготовления мясных продуктов.