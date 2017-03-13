Какую пользу здоровью могут принести грецкие орехи

Для того чтобы идеально работало сердце, активно функционировал мозг, а также нормализовался уровень давления, медики советуют включить в ежедневный рацион орехи.Американские диетологи определили, что именно греческие орехи влияют на то, чтобы повышался уровень так называемого хорошего холестерина, а понижался уровень так называемого плохого.Интересно, что в состав продукта входят антиоксиданты, что позволяет бороться с возрастными изменениями организма и повреждениями клеток, снижать риск возникновения онкологии и улучшать память.