Раннее облысение связано с невысоким ростом

За потерю волос и ряд физических особенностей, в том числе рост, отвечают одни и те же гены. Результаты исследования, проведенного международной группой генетиков, опубликованы в журнале Nature Communications.Известно, что склонность рано терять волосы на голове передается по наследству. Ученые проанализировали генетические данные более 22 тысяч мужчин из семи разных стран, почти у 11 тысяч из которых наблюдалось раннее облысение.В итоге удалось выявить 63 участка генома, связанных с повышенным риском преждевременной потери волос на голове, причем 23 из них ранее были неизвестны.Исследователи установили, что гены раннего облысения также отвечают за раннее наступление половой зрелости у мальчиков-подростков и преждевременную остановку роста. Все эти факторы зависят от уровня мужского гормона тестостерона в крови, который как раз определяется генами.Полученные данные также подтвердили существование ранее замеченной связи между преждевременным облысением и повышенным риском рака предстательной железы. Что касается склонности рано потерявших волосы мужчин к болезням сердца, картина оказалась не столь однозначной — некоторые гены повышают этот риск, а некоторые, наоборот, снижают.Кроме того, выяснилось, что у мужчин с генетической предрасположенностью к преждевременному облысению повышена плотность костей, поэтому им полезно загорать на солнце — их организм эффективнее, чем у других, использует солнечное излучение для выработки витамина D.Еще одно открытие — связь между наследственной склонностью к ранней потере волос и светлым цветом кожи. Как отметил один из авторов исследования профессор Маркус Нётен (Markus N?then) из Боннского университета (Германия), это объясняет, почему раннее облысение чаще встречается у мужчин европеоидной расы.Несмотря на полученные данные, Нётен призвал рано облысевших мужчин не волноваться раньше времени, так как риски, связанные с заболеваниями, повышены сравнительно слабо.