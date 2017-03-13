Трусы стринги опасны для женского здоровья
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Дело в том, что за последние три года в одном только Дзержинске было зарегистрировано целых семь случаев страшного заболевания у совсем молодых девушек.
Оказывается, из-за постоянного ношения одного из самых эротичных предметов женского белья трусиков-стринг даже 18 летние девушки могут заболеть краурозом — болезнью, которая развивается у женщин после 60?ти, в период климакса и со временем может переходить в рак половых органов.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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