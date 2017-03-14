Американские ученые установили, что наиболее оптимальный промежуток между первыми и последующими родами составляет от 18 до 23 месяцев. При этом ребенок старшего возраста уже не требует такого интенсивного ухода и разница в возрасте позволит детям лучше понимать друг друга и устанавливать общие интересы.Исследование проводилось в штате Юта, было исследовано 173 205 родов, в ходе исследования также было установлено, что меньший или больший разрыв между родами повышает риск развития заболеваний у детей как старшего, так и младшего возраста.Изучение в штате Юта показало, что оптимальный промежуток между родами В сравнении с детьми, родившимися в идеальном промежутке, у матерей, забеременевших в течение полугода после предыдущих родов, вероятность рождения недоношенных или гипотрофичных новорожденных на 30?40% больше. У женщин, которые рожали следующего ребенка более чем через 10 лет, риск рождения гипотрофичного ребенка был выше в два раза, а риск рождения недоношенного ребенка был выше наполовину.Сообщение женщинам этих фактов может помочь снизить риск развития отклонений здоровья у детей. Особенность данного исследования в том, что впервые была предпринята попытка вычисления оптимального промежутка между родами. Эксперты считают, что при слишком коротком промежутке между родами, главной причиной нарушений является то, что организм матери не закончил восстановление от дефицита витаминов, кровопотери и стресса, связанного с беременностью и родами.Слишком большой промежуток между родами может быть связан с повышенным риском нарушений в связи с тем, что условия кровоснабжения матки при этом ухудшаются. Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует рожать следующего ребенка через промежуток от 18 до 23 месяцев.