Чем страдают недоношенные дети

Норвежские ученые из департамента педиатрии университета Бергена обследовали 129 детей в возрасте 11 лет, которые родились с малой массой тела.Обследуемые выполняли ряд психологических тестов, направленных на изучение различных аспектов внимания, импульсивности, бдительности.Кроме того, исследователи провели опрос родителей относительно уровня внимательности их детей. Установлено, что дети, родившиеся с малой массой тела, отличались существенно меньшей бдительностью, чем их ровесники появившиеся на свет с нормальной массой тела.В целом, каждый четвертый недоношенный ребенок в дальнейшем был невнимателен. Однако вопрос о том, по какой причине дети с малым весом в более зрелом возрасте отличаются невнимательностью, остается открытым.