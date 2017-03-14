Чем страдают недоношенные дети

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Норвежские ученые из департамента педиатрии университета Бергена обследовали 129 детей в возрасте 11 лет, которые родились с малой массой тела.

Обследуемые выполняли ряд психологических тестов, направленных на изучение различных аспектов внимания, импульсивности, бдительности.

Кроме того, исследователи провели опрос родителей относительно уровня внимательности их детей. Установлено, что дети, родившиеся с малой массой тела, отличались существенно меньшей бдительностью, чем их ровесники появившиеся на свет с нормальной массой тела.

В целом, каждый четвертый недоношенный ребенок в дальнейшем был невнимателен. Однако вопрос о том, по какой причине дети с малым весом в более зрелом возрасте отличаются невнимательностью, остается открытым.
СМИ2
Listis
LentaInform
Gnezdo

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