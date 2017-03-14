Чем страдают недоношенные дети
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Обследуемые выполняли ряд психологических тестов, направленных на изучение различных аспектов внимания, импульсивности, бдительности.
Кроме того, исследователи провели опрос родителей относительно уровня внимательности их детей. Установлено, что дети, родившиеся с малой массой тела, отличались существенно меньшей бдительностью, чем их ровесники появившиеся на свет с нормальной массой тела.
В целом, каждый четвертый недоношенный ребенок в дальнейшем был невнимателен. Однако вопрос о том, по какой причине дети с малым весом в более зрелом возрасте отличаются невнимательностью, остается открытым.
СМИ2
Listis
LentaInform
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