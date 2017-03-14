Интернет зависимость планируют лечить электрошоком

Согласно международной классификации болезней, интернет-зависимость не является официальным заболеванием, однако на сегодняшний день многие люди страдают этим недугом.По примерным подсчетам специалистов, около 10% населения планеты демонстрируют симптомы одержимости интернет-сайтами. Только в Китае приблизительно 30 млн. человек «замечены» в интернет-зависимости. Еще 6 лет назад там были осуществлены попытки лечения таких людей. Применяемые до сих пор методы оказались малоэффективными.Китайцы, не оставляя надежды найти эффективное лечение, пришли к неожиданному решению. Они считают, что подобную зависимость в перспективе необходимо будет лечить медикаментами и электросудорожной терапией, то есть электрошоком.