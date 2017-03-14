Инструменты в музыкальных школах: рассадник бактерий и грибков

Музыкальное образование положительно влияет на психологическое развитие ребенка, однако инструменты в музыкальных школах и кружках могут представлять опасность для здоровья ребенка, сообщили американские специалисты.Ученые провели исследование, в котором изучили музыкальные инструменты в ряде музыкальных школ страны. Оказалось, что они являются рассадником множества видов бактерий, вирусов и грибков. На инструментах общего пользования выявлено 77 видов грибков и 442 вида бактерий, сообщили исследователи.Эксперты утверждают, что такие инструменты представляют опасность для здоровья ребенка. А также стало понятно, почему ребенок после занятий в музыкальной школе «приносит» инфекции вокруг рта. Они могут спровоцировать и астму. Ведь инструменты не меняются десятки лет и часто содержатся в антисанитарных условиях, подчеркнули ученые.