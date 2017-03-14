Только 25% психически больных людей проходят лечение

Согласно новому статистическому исследованию Департамента здравоохранения Великобритании в настоящее время только 25% психически больных людей в стране соглашаются пройти добровольное медицинское лечение своих расстройств.Сегодня в Соединенном Королевстве отсутствует закон, согласно которому при наличии традиционного, пусть даже потенциально опасного для общества, заболевания человека могли бы привлечь к принудительной госпитализации.Сказанное, естественно, относится только к тем случаям, при которых отсутствуют объективные причины задержания таких людей, когда они нарушают закон или общественный порядок. В результате согласно публикации ряда британских СМИ, по улицам английских городов прямо в этот момент бродит по разным оценкам от 350 до 500 тысяч психически больных людей. Примерно половина из них является “психами” в полном смысле этого слова, в то время как 20-25% не могут отдавать себе полноценный отчет в своих действиях, в связи, с чем являются опасными для общества.Также не получают необходимой психической помощи больные в возрасте после 65 лет, а также малоимущие пациенты, которые возможно и хотели бы за ней обратиться, но не могут в силу различных причин. По предварительным данным департамента здравоохранения Великобритании таких людей в настоящее время насчитывается порядка 50% от общего числа людей с психическими расстройствами. Причина такого явления во многом заключается в труднодоступности самого лечения – медицинская система Великобритании считается одной из самых несовершенных в Европе, стоимость лечения здесь очень дорогое – оно практически полностью является платным, и поэтому позволить его себе могут далеко не все.Вместе с тем, по подсчетам экспертов наличие сотен тысяч людей с не вылеченными психическими расстройствами ежегодно стоит бюджету страны порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов – эта сумма недополученная казной в связи с нетрудоспособностью этих людей, их пособиями по безработице, а также совершаемые ими преступлениями. Вместе с тем, осуществление надзора за указанными людьми может обойтись государству в гораздо большую сумму, поэтому экономическая выгода такой меры является крайне сомнительной.