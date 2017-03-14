Ночная работа увеличивает риск рака груди у женщин

Работа в ночное время приводит к увеличению риска развития рака груди у женщин - обнаружили в рамках недавнего исследования французские ученые. Таким образом, ночная работа в плане развития риска рака молочной железы была официально признана одним из ключевых факторов, наряду с генетической мутацией и гормональным лечением во время беременности.“Курильщик имеет в восемь раз меньше шансов столкнуться с раком легких, нежели женщина, работающая в ночную смену, имеет шанс получить рак молочной железы” – такое смелое заявление делают французские исследователи. Согласно сегодняшней статистике ежегодно в мире регистрируется 1,3 млн. случаев развития рака молочной железы.Новое исследование было опубликовано в Международном журнале исследования рака, и уже успело привлечь внимание мирового медицинского сообщества. Указанные выводы были получены в рамках исследования, проведенного с участием 1232 женщин во Франции в период между 2007 и 2010 годами.Исследователи обнаружили, что при работе в течение 4,5 лет, по три ночные смены в неделю риск развития рака молочной железы возрастает на 30%. Со временем эта цифра может увеличиваться, причем, по мнению ученых “потолка” роста риска не существует. Причина подобного явления заключается в сбое циркадных ритмов – естественных биологических часов организма, которые определяют время совершения определенных метаболических процессов, а также время, когда сердечнососудистая система должна отдыхать и так далее.При этом женщины, начавшие работать в ночное время в период до своей первой доношенной беременности, имели в среднем на 60% больший риск развития рака молочной железы, по сравнению со среднестатистическими показателями. При этом в рамках своего исследования, французские ученые не смогли дать ответ на один крайне важный вопрос – снижается ли риск развития рака после того как женщина уходит с работы в ночные смены, и если да, то в какие сроки это происходит.Также сегодня широко известно, что циркадные ритмы имеют способность перестраиваться, и поэтому не ясно - не будет ли уход с такой работы после длительного времени пребывания на ней очередным стрессом для наших биологических часов. Ответы на эти вопросы еще предстоит получить.