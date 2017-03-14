Употребление сладких газированных напитков повышает риск возникновения подагры

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Регулярное и длительное употребление газированных напитков повышает риск возникновения подагры, считают американские исследователи.

Ученые провели ряд длительных исследований, в ходе которых установили, что фруктоза увеличивает в крови содержание мочевой кислоты. Газированные напитки содержат значительное количество фруктозы. Таким образом, уже 2 стакана выпитого в день напитка увеличивают риск заболевания подагрой на 85%, по сравнению с теми, кто пьет газировку 1 раз в месяц.

Также эксперты пришли к выводу, основываясь на результатах исследований, что неумеренное количество употребляемых соков, которые также содержат фруктозу, тоже может спровоцировать заболевания суставов.
LentaInform
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