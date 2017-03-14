Настоящие и выдуманные причины рака
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Искусственные подсластители
Несмотря на все нарекания, нет никаких доказательств того, что сахарозаменители могут повысить риск развития рака. В ходе исследований ученые не обнаружили ни единой связи между онкологией и употреблением подсластителей.
Рентгеновские лучи
Даже низкие дозы рентгеновских излучений могут повысить риски развития рака, но не существенно. Тем более что при проведении диагностических процедур используются малые дозы излучения.
Сотовые телефоны
Этот гаджет излучает тот же тип энергии, что и микроволновые печи. До сих пор связи с раком не установлено, хотя углубленные исследования по этому поводу пока не проводились.
Мясо
Этот продукт, а точнее мясные полуфабрикаты, увеличивает риск развития рака толстой кишки за счет высокого содержания консервантов и нитритов.
Вода в пластиковых бутылках
Пластик, из которого изготавливают бутылки, включает бисфенол А (BPA). Это химическое вещество при нагревании может стать источником канцерогенных веществ, провоцирующих развитие рака.
Незащищенный секс
Так можно заразиться вирусом папилломы – инфекцией, которая может спровоцировать развитие рака шейки матки и других видов рака.
Зубная пломба
Обвинения зубных пломб в том, что они могут стать причиной развития рака, не нашли подтверждений в ходе исследований. Ни ртути, ни каких-либо других веществ, способных запустить процесс развития онкологии, в них обнаружено не было.
Кофе
Кофе не то что не может привести к раку, он, наоборот, помогает его предотвратить. Но только если употреблять этот бодрящий напиток в умеренных количествах.
Дезодоранты
Эти средства угнетают работу потовых желез, что приводит к нарушению уровня гормона эстрогена. Это становится причиной развития рака груди. Кроме того, в их состав входят также вещества парабены, которые относят к списку онкоопасных.
Химия для дома
Всевозможные краски, лаки и воски выделяют газы, известные как летучие органические соединения (ЛОС). Эти газы были связаны с развитием рака у людей и животных в ходе ряда исследований.
Линии электропередач
Функция линий электропередач состоит в приеме и передаче электрических потоков. При этом уровень электромагнитных излучений у них достаточно низкий для того, чтобы они могли запустить процесс развития онкологии.
Загрязненный воздух
Загрязнение воздуха приводит к более 220 тыс. случаев смерти от рака легких во всем мире ежегодно. Также установлена связь между загрязнением воздуха и высоким риском развития рака мочевого пузыря. Все дело в высоком содержании канцерогенов, которые попадают в воздух с выхлопными газами и отходами химромышленности. Чтобы снизить риски заболевания, старайтесь чаще покидать городскую черту, отправляясь в лес или парк, а дома заведите побольше комнатных цветов – растения очищают воздух от опасных веществ.
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LentaInform
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