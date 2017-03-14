Ученые разгадали тайну старения

Южнокорейские медики из университета в Пхохане обнаружили молекулярный механизм, способный замедлить старение организма.Результаты исследования ученых показали, что человеческие клетки способны сами избавляться от дефектных макромолекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), что продлевает молодость. По мнению специалистов, благодаря именно этому процессу люди живут гораздо дольше большинства видов животных на Земле.В макромолекуле в ходе мутаций возникают соединения, которые из-за своей токсичности разрушают клетки. Однако внутренняя система контроля способна ликвидировать цепочки дефектных рибонуклеотидов, налаживая необходимый синтез белка.Ученые из Южной Кореи надеются, что их исследование может быть полезно для возможного продления человеческой жизни.