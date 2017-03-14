Правда о заменителях сахара

Недавние исследования показали: заменители сахара могут быть опаснее самого сахара. Эксперты постарались разобраться в подробностях, стоит ли отказываться от сладкого вообще и как это делать правильно.Натуральные сахарозаменителиКонечно, лучше всего использовать натуральную продукцию. Фруктоза, ксилит и сорбит несут наименьшую опасность для организма. Только, если вы не боитесь поправиться. Вопреки распространенному мнению, заменители сахара очень калорийны: даже небольшая доза, принимаемая регулярно, вполне может сыграть свою роль.ЗаболеванияДолгое время одним из основных сахарозаменителей был препарат аспартам. Это чудо-лекарство прекрасным образом распадается на формальдегид (опасный канцероген) и метанол, который тоже ничего хорошего организму не несет. Случается это все при температуре всего в 30 градусов — то есть, любой чай с аспартамом обеспечивает вам изрядную долю канцерогенов. Вредны и другие распространенные заменители сахара: ксилит — канцероген, фруктоза — нарушает кислотно-щелочной баланс, сукламат провоцирует возникновение дерматита.Спасительная стевияСобственно, единственный заменитель сахара, который можно и нужно употреблять — стевиозид. Этот натуральный заменитель производится из растения стевии и способен повысить иммунитет, выгнать паразитов и даже омолодить кожу. Никаких побочных эффектов исследователи стевии не вынесли.ВесКак мы уже говорили выше, заменители сахара не могут способствовать снижению веса и даже напротив, привести к отложению жира. Дело в том, что организм вырабатывает инсулин, чтобы снизить поступающий сахар. Низкокалорийные заменители сахара вызывают такой же отклик — но не получив необходимых к переработке углеводов, тело начинает синтезировать инсулин в больших количествах, а затем накапливает жировые запасы.