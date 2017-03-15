Конопля поможет восстановиться после химиотерапии

http://www.neboley.com.ua - Добавил dogdays в категорию Другие

Канадские медики предлагают использовать свойства конопли для восстановления аппетита и работы вкусовых рецепторов после продолжительного лечения сильными препаратами.

В ходе эксперимента 3/4 употреблявших препарат на основе конопли пациентов продемонстрировали значительное улучшение восприятия пищи. В качестве побочного эффекта после лечения ряда болезней пациенты теряют вкусовые ощущения при приеме пищи. Часто ослабленный болезнью пациент не может в полной мере восстановиться после нее, так как в результате, например, химиотерапии, у него нарушена функция вкусовых рецепторов.

Эксперты считают, что новый препарат на основе конопли позволит пациентам быстрее восстановиться, начать питаться правильно и набрать нужный вес. Планируются дальнейшие исследования нового препарата.
СМИ2
Gnezdo
Listis
LentaInform

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь