Люди болеют диабетом из-за древней мутации

Американские ученые обнаружили генетические причины развития сахарного диабета второго типа при ожирении.Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Джейн Ким (Jane J. Kim) из Университета Калифорнии в Сан-Диего (University of California, San Diego) опубликован в The Journal of the Federation of American Societies of Experimental Biology.Исследователи из Сан-Диего выяснили, что около 2-3 миллионов лет назад произошла мутация человеческого гена CMAH. В результате у людей был нарушен синтез нейраминовых кислот Neu5Ac и Neu5Gc, которые входят в состав рецепторов к инсулину, расположенных на поверхности клеточных мембран.Организм большинства млекопитающих, в отличие от людей, самостоятельно вырабатывает эти кислоты.