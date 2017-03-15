Люди болеют диабетом из-за древней мутации

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Американские ученые обнаружили генетические причины развития сахарного диабета второго типа при ожирении.

Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Джейн Ким (Jane J. Kim) из Университета Калифорнии в Сан-Диего (University of California, San Diego) опубликован в The Journal of the Federation of American Societies of Experimental Biology.

Исследователи из Сан-Диего выяснили, что около 2-3 миллионов лет назад произошла мутация человеческого гена CMAH. В результате у людей был нарушен синтез нейраминовых кислот Neu5Ac и Neu5Gc, которые входят в состав рецепторов к инсулину, расположенных на поверхности клеточных мембран.

Организм большинства млекопитающих, в отличие от людей, самостоятельно вырабатывает эти кислоты.
LentaInform
Listis
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