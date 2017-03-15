Дневной сон снижает риск возникновения заболеваний сердца

Всего час дневного сна оказывает очень благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, утверждают американские исследователи.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, привыкшие спать по 45-60 минут в дневные часы, имеют более низкое артериальное давление даже в том случае, если испытывают стресс. Современный человек очень часто испытывает стресс. Многие факторы влияют на снижение качества ночного сна, что не позволяет человеку восстанавливать полностью силы во время сна ночью.Речь идет о просмотре телевизора до позднего времени, склонности просиживать подолгу за компьютером, также этому способствует работа по сменам, ненормированный рабочий день, нервные нагрузки и т.д. Среднестатистический человек спит на 2 часа меньше, чем пятьдесят лет назад. Около 50% людей, населяющих планету, испытывают нарушения сна. Однако у людей, которые спят в обед, заболевания сердца встречаются на 40% реже, утверждают исследователи.В свою очередь, плохой сон вызывает неважное самочувствие, опасность артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых болезней, сообщили специалисты. Дневной сон способен взбодрить человека, снизить давление после перенесенного стресса. Кардиологи утверждают, что дневной сон заставляет сердечно-сосудистую систему человека, испытавшего стресс, восстанавливаться более интенсивно.